Morte di Commisso Bologna Fiorentina si dovrebbe giocare | Tutti in campo per Rocco

La partita Bologna-Fiorentina, valida per il campionato di Serie A, è confermata e si svolgerà regolarmente domenica 18 gennaio alle ore 15 allo stadio Dall’Ara. L’incontro si terrà nel rispetto del calendario previsto, in un contesto di grande cordoglio per la recente scomparsa di Rocco Commisso. La sfida sarà un momento importante per entrambe le squadre e i tifosi, in memoria di una figura significativa nel calcio italiano.

Firenze, 17 gennaio 2026 – Bologna Fiorentina si dovrebbe giocare regolarmente. Il derby dell’Appennino è in programma domenica 18 gennaio alle 15 allo stadio Dall’Ara. La morte del presidente Commisso non cambierà i piani della Serie A e le squadre andranno regolarmente in campo. La Fiorentina vuole ricordare al meglio il suo patron. E il modo migliore è giocare per lui, portarlo idealmente con loro sul prato dello stadio bolognese. Un match sul quale ci sarà inevitabilmente il lutto per la scomparsa del patron. GERMOGLI PH: 2 DICEMBRE 2019 FIRENZE AUDITORIUM COSIMO RIDOLFI BANCA CR FIRENZE EVENTO HALL OF FAME VIOLA NELLA FOTO ROCCO COMMISSO CON LA MOGLIE Una sfida però importante proprio per rendergli onore, in un momento sportivamente molto delicato per i viola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Morte di Commisso, Bologna Fiorentina si dovrebbe giocare: “Tutti in campo per Rocco” Leggi anche: Bologna Fiorentina rinviata dopo la morte di Rocco Commisso? Cosa filtra e quando potrebbe essere recuperata Leggi anche: Morte Commisso, Bologna-Fiorentina si gioca regolarmente: la società viola non ha chiesto il rinvio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Rocco Commisso è morto, il presidente della Fiorentina si è spento negli Stati Uniti all'età di 76 anni; Rocco Commisso, le reazioni alla morte del presidente della Fiorentina; Fiorentina, morto il presidente Commisso a 76 anni: rischio rinvio della gara col Bologna; La Fiorentina piange Rocco Commisso: Manchi. E mancherai sempre. Morte Commisso, Bologna-Fiorentina verso il rinvio? Più no che sì: cosa filtra dalla Lega - Sono ore drammatiche per la Fiorentina, colpita alle prime luci dell’alba dalla notizia della scomparsa di Rocco Commisso. tuttomercatoweb.com

