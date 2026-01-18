Commisso il ricordo prima di Bologna Fiorentina | la maglietta speciale il minuto di silenzio le parole di Ferrari e De Gea L’emozionante tributo – FOTO

Prima di Bologna-Fiorentina, si sono svolti momenti di commemorazione per il presidente Commisso, con una maglietta speciale, un minuto di silenzio e le parole di Ferrari e De Gea. Un tributo che ha suscitato emozioni e riflessioni, testimoniando rispetto e affetto per la figura che ha guidato la squadra. Questi attimi hanno sottolineato l’importanza di ricordare un leader che ha lasciato un segno nel mondo del calcio.

Un pomeriggio di dolore, orgoglio e profonda commozione allo stadio Renato Dall’Ara. Prima del fischio d’inizio di Bologna-Fiorentina, il club viola ha voluto onorare la memoria del suo Presidente, Rocco Commisso, scomparso ieri. La squadra è scesa in campo per il riscaldamento indossando una t-shirt speciale, un messaggio semplice ma potente: “Grazie Rocco” stampato sul petto e “Rocco 1” sulla schiena, a simboleggiare il legame indissolubile tra il patron e i suoi ragazzi. Poi, il silenzio: un minuto di raccoglimento irreale che ha unito le due tifoserie nel rispetto di una figura che ha dato tanto al calcio italiano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Lutto nel calcio, morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. La Figc annuncia un minuto di silenzio prima di tutte le partite

La Fiorentina ha comunicato la scomparsa del presidente Rocco Commisso, avvenuta recentemente. La Figc ha annunciato che, in segno di rispetto, sarà osservato un minuto di silenzio prima di tutte le partite. La perdita di Commisso rappresenta un momento di riflessione per il club e il mondo del calcio italiano.

Morto Rocco Commisso, Bologna-Fiorentina si giocherà: in campo un minuto di silenzio

A seguito della scomparsa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, avvenuta questa notte all’età di 76 anni, la partita Bologna-Fiorentina si disputerà con un minuto di silenzio in suo ricordo. Commisso, figura di rilievo nel mondo del calcio e della comunicazione, lascia un’importante eredità nel club e nel sport italiano.

