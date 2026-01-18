Bologna-Fiorentina | formazioni ufficiali Vanoli fa giocare Ndour In panca Brescianini e Solomon

Le formazioni ufficiali di Bologna e Fiorentina sono state annunciate un'ora prima del match, previsto per le 15 di oggi, 18 gennaio 2026. Vanoli ha deciso di schierare Ndour in campo, mentre Brescianini e Solomon sono presenti in panchina. Questa partita rappresenta un importante appuntamento per entrambe le squadre in questa stagione.

Formazioni ufficiali di Bologna e Fiorentina un'ora prima dell'inizio della partita, previsto per le 15 di oggi, 18 gennaio 2026

Fiorentina-Milan: viola per vincere. Vanoli si ravvede: schiera Kean. Pronti Brescianini e Solomon. Milan: Modric out. Formazioni
Fiorentina-Milan è una sfida importante per entrambe le squadre, con i toscani desiderosi di ottenere i tre punti e i rossoneri pronti a confermare il proprio valore. Vanoli, dopo aver riflettuto, ha deciso di schierare Kean, mentre Brescianini e Solomon sono pronti a entrare in campo. Il Milan dovrà fare a meno di Modric, ma la partita promette equilibrio e attenzione tattica.

Lazio-Fiorentina: formazioni ufficiali. Vanoli temerario: lascia in panchina Kean e Solomon
Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina. Vanoli, allenatore della Lazio, sceglie un atteggiamento temerario e lascia in panchina Kean e Solomon. Dopo il successo in extremis contro la Cremonese, l’allenatore sembra voler confermare la sua strategia offensiva, mantenendo un profilo sobrio e deciso per questa sfida di campionato.

