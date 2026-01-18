bologna fiorentina fischi choc in curva nel corso del minuto di silenzio per commisso problemi anche a torino

Durante le recenti partite di Serie A, il minuto di silenzio dedicato a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso ieri, è stato spesso interrotto da fischi o non rispettato. Episodi si sono verificati sia a Bologna-Fiorentina sia a Torino, evidenziando alcune criticità nel rispetto delle occasioni commemorative ufficiali.

Il minuto di silenzio programmato su tutti i campi di Serie A per onorare la memoria del compianto presidente della Fiorentina Rocco Commisso, venuto a mancare nella giornata di ieri, non è stato rispettato in più di una circostanza. L'episodio più eclatante, purtroppo non l'unico della giornata, si è verificato prima del fischio iniziale di Bologna-Fiorentina, incontro valido per il 21esimo turno della massima divisione del campionato di calcio italiano. I giocatori di entrambe le squadre, come di consueto in casi del genere, si riuniscono formando un cerchio a centrocampo e abbracciandosi: da un lato la Viola, con la seconda maglia di colore bianco, dall'altra i padroni di casa con indosso la storica casacca a strisce rosse e blu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Vergogna al Dall'Ara: fischi dalla curva del Bologna durante il minuto di silenzio per Commisso

Durante il minuto di silenzio per ricordare Rocco Commisso, alcuni tifosi della curva del Bologna hanno fischiato, mentre il resto dello stadio ha risposto con un lungo applauso. Prima dell’inizio della partita, i tifosi della Fiorentina hanno reso omaggio a Commisso con una maglietta con la scritta

Commisso, vergogna sugli spalti a Bologna e Torino: fischi e cori durante il minuto di silenzio

Durante le partite di Bologna e Torino, sono stati registrati fischi e cori sugli spalti durante il minuto di silenzio dedicato a Rocco Commisso, scomparso il giorno precedente. La serata ha visto momenti di tensione e disapprovazione, che hanno alterato il rispetto previsto in questi attimi di raccoglimento. Un episodio che ha suscitato discussioni tra tifoserie e addetti ai lavori sul rispetto delle occasioni solenni.

La Fiorentina domina a Bologna nel segno di Rocco Commisso: Rolando Mandragora dedica il gol dell’1-0 al presidente scomparso, Roberto Piccoli firma il raddoppio viola dopo 45 minuti al Renato Dall’Ara Instagram / ACF Fiorentina - facebook.com facebook

Fiorentina, vittoria 1-2 per Commisso: Mandragora e Piccoli in gol, Fabbian non basta al Bologna x.com