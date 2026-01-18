Domenica 18 gennaio alle ore 15, il match Bologna-Fiorentina si disputa allo stadio Dall’Ara, valido per la 21ª giornata di Serie A. La partita vede due squadre in cerca di consolidare la propria posizione in classifica, in un momento cruciale della stagione. Ecco come seguire l’evento in streaming gratuito, garantendo un’informazione chiara e affidabile per gli appassionati di calcio.

BOLOGNA, domenica 18 gennaio, ore 15. Al Dall’Ara va in scena Bologna-Fiorentina, gara valida per la 21ª giornata di Serie A che mette di fronte due squadre ambiziose, a caccia di continuità e punti pesanti in una fase delicata della stagione. Un incrocio che vale classifica, fiducia e prospettive, con il pubblico emiliano pronto a spingere i rossoblù e la Fiorentina chiamata a rispondere sul campo. Una sfida che va oltre i tre punti. Non è una partita qualunque. Bologna-Fiorentina arriva in un momento chiave del campionato, quando ogni risultato inizia a incidere in modo concreto sugli equilibri della parte centrale e alta della classifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bologna-Fiorentina: dove vederla in streaming gratis

Fiorentina-Cremonese: dove vederla in streaming gratis

Fiorentina-Cremonese è la sfida di apertura della prima domenica di campionato a Firenze. Un incontro importante per entrambe le squadre, che si affrontano in una partita di Serie A con obiettivi di punti e progressi stagionali. Per seguire l’incontro, è possibile trovare opzioni di streaming gratuite disponibili online, garantendo un modo accessibile per seguire la partita.

Lazio-Fiorentina: dove vederla in streaming gratis

Lazio-Fiorentina è una sfida importante per entrambe le squadre, in programma allo Stadio Olimpico. Dopo le ultime partite, le due formazioni cercano punti fondamentali per la loro classifica. Ecco dove è possibile seguire l'incontro in streaming gratis, con informazioni pratiche e aggiornate per tifosi e appassionati che vogliono seguire la partita senza costi aggiuntivi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

POLITANO-LUCCA, CONTE vince ma LUKAKU va ko: Napoli-Olympiacos 2-1 | Amichevoli | DAZN Highlights

#Bologna vs. #Fiorentina line-ups are on the LIVEBLOG #BolognaFiorentina #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

BolognaFiorentina Serie A | Turno 21 Ore 15:00 Domenica 18 Gennaio 2026 Stadio Renato Dall'Ara - Bologna Per saperne di più cliccate sul link in bio #SerieA #BolognaFiorentina #1000cuorirossoblu #BolognaFC - facebook.com facebook