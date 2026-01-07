Lazio-Fiorentina | dove vederla in streaming gratis
Lazio-Fiorentina è una sfida importante per entrambe le squadre, in programma allo Stadio Olimpico. Dopo le ultime partite, le due formazioni cercano punti fondamentali per la loro classifica. Ecco dove è possibile seguire l'incontro in streaming gratis, con informazioni pratiche e aggiornate per tifosi e appassionati che vogliono seguire la partita senza costi aggiuntivi.
Allo Stadio Olimpico va in scena una partita che pesa sul presente e sul futuro immediato. La Lazio torna davanti al proprio pubblico con l’urgenza di reagire dopo lo stop interno contro il Napoli, mentre la Fiorentina arriva a Roma con il morale rinvigorito dal successo ottenuto al Franchi nell’ultimo turno. Per i biancocelesti non è solo una questione di punti, ma di tenuta mentale e continuità. La squadra di Maurizio Sarri sa di non potersi permettere altri passaggi a vuoto in casa, soprattutto in una fase del campionato in cui la classifica resta corta e ogni risultato può spostare equilibri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
