Bologna-Cremonese 1-3 | Vardy riporta sulla terra i rossoblù

Bologna, 1 dicembre 2025 – Lunedì amaro per il Bologna di Vincenzo Italiano che prospettava un posticipo di tutt’altro sapore e tenore. Nel freddo del Dall’Ara si consuma un piccolo dramma che interrompe sogni e ambizioni dei rossoblù, caduti sotto i colpi di una Cremonese venuta all’ombra di San Luca con la voglia e la grinta di prendersi uno scalpo illustre. E la banda di Nicola ci riesce eccome, chiudendo i primi 45' sul 2-1 con il solo rigore a tempo quasi scaduto di Orsolini ad alimentare qualche speranza per i padroni di casa e poi colpendo in avvio di seconda frazione per il 3-1 finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna-Cremonese 1-3: Vardy riporta sulla terra i rossoblù

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Serie A, Bologna-Cremonese 1-3: doppietta di Vardy, gol di Payero e Orsolini Stadio Dall’Ara Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-13-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-mila - facebook.com Vai su Facebook

Bologna-Cremonese, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA Vai su X

Bologna-Cremonese risultato 1-3: doppietta di Vardy e gol di Payero, la festa è grigiorossa - 1 dalla vetta ma viene sorpresa da un'ottima Cremonese, in vantaggio con Payero e poi con Vardy che firma una doppietta. Segnala corriere.it

La Cremonese fa un colpaccio: doppietta di Vardy e Bologna battuto 3-1 nel Monday Night - La squadra di Nicola fa festa con la doppietta di Vardy. Si legge su fanpage.it

Serie A: Bologna-Cremonese 1-3 - 1) a Bologna nell'ultima partita della 13/a giornata di serie A. Riporta ansa.it

A Bologna la Cremonese vince 3-1, doppietta di Vardy per i grigiorossi CRONACA e FOTO - 3 Gol di Jamie Vardy Lancio lungo sulla destra per Barbieri che al volo mette un pallone delizioso al centro. Segnala ansa.it

Bologna-Cremonese 1-3: diretta live e risultato in tempo reale - Cremonese di Domenica 1 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Scrive calciomagazine.net

Bologna-Cremonese 1-3, colpaccio degli uomini di Nicola - Il Bologna sembra troppo lento nella manovra e non riesce a sfondare il muro difensivo della Cremonese. Lo riporta laziopress.it