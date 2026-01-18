Bob incidente per Baumgartner | le condizioni degli azzurri

L’incidente di Bob Baumgartner in Germania ha suscitato preoccupazioni tra gli atleti azzurri a meno di tre settimane dalle Olimpiadi Invernali. La situazione mette in discussione le condizioni della squadra italiana, impegnata nelle ultime preparazioni prima dell’importante appuntamento internazionale. Restano da valutare gli eventuali effetti dell’incidente sulle performance e sulla partecipazione degli atleti alle competizioni in programma.

Bob, azzurri con il fiato sospeso: la formazione guidata da Baumgartner si cappotta in Germania a tre settimane dalle Olimpiadi Invernali. Weekend complicato per la squadra italiana di bob a quattro ad Altenberg, teatro di una prova di Coppa del Mondo. La giornata di oggi è stata segnata da un brutto incidente che ha coinvolto l’equipaggio azzurro guidato da Patrick Baumgartner. Il pilota altoatesino, che aveva incontrato diverse difficoltà già nelle fasi iniziali della prima manche, ha faticato a mantenere la traiettoria corretta sul tecnico e insidioso tracciato tedesco. Durante la discesa, il bob azzurro ha più volte toccato le sponde laterali di ghiaccio, perdendo rapidamente velocità e precisione. 🔗 Leggi su Sportface.it

Bob, i convocati dell’Italia per gli Europei di St. Moritz: Baumgartner guida 14 azzurri

Ecco i convocati dell’Italia per gli Europei di bob a St. Moritz, guidati da Baumgartner. La competizione, sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, si svolgerà sul celebre budello naturale svizzero e comprenderà anche le gare degli Europei Open 2026. Le classifiche delle prove determineranno i campioni continentali, contribuendo a definire il panorama internazionale della disciplina.

