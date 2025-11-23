LIVE Bob a 4 Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA | tedeschi intoccabili in questa prima manche Per gli azzurri solo Baumgartner si qualifica
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:44 Appuntamento verso le 15 per l’inizio della seconda manche. Rimanete sintonizzati! 14:43 Superlativa prestazione dei tedeschi che si prendono le prime 3 posizioni del podio. 14:42 Per quanto riguarda gli azzurri gli qualifica alla seconda manche solo l’equipaggio di Baumgartner all’8 posto. 14:41 Rischiano anche loro di ribaltarsi. Chiudono alla fine a 56.86 al 29esimo posto. 14:40 I romeni di Turea, ultimo equipaggio di questa prima manche, sono al via. 14:38 59.82. Rischiano di ribaltarsi nella seconda curva ma alla fine chiudono la discesa. Chiudono al 29esimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Bob a 4, Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA: tedeschi intoccabili. Gara chiaroscura per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:37 La Bulgaria con Bangiev e il suo team è pronta a scendere. Riporta oasport.it
Bob, la Coppa del mondo 2025 - 2026 comincia a Cortina d'Ampezzo: i risultati LIVE - La grande stagione della "Formula 1 del ghiaccio" comincia sulla pista Olimpica di Milano Cortina 2026: ecco il programma e i risultati live delle gare di bob del 22 e 23 novembre. olympics.com scrive
LIVE Bob a 2, Coppa del Mondo Cortina 2025 in DIRETTA: tripletta tedesca, Baumgartner/Mircea settimi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:25 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di bob a 2 sulla pista olimpica di Cortina. Riporta oasport.it