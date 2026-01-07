Ecco i convocati dell’Italia per gli Europei di bob a St. Moritz, guidati da Baumgartner. La competizione, sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, si svolgerà sul celebre budello naturale svizzero e comprenderà anche le gare degli Europei Open 2026. Le classifiche delle prove determineranno i campioni continentali, contribuendo a definire il panorama internazionale della disciplina.

La sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di bob, in programma sul budello naturale di St. Moritz, in Svizzera, vedrà andare in scena delle gare valevoli anche come Europei Open 2026: dalle classifiche delle prove elvetiche verranno estrapolate le graduatorie che assegneranno i titoli continentali. Saranno quattordici gli italiani in gara, selezionati dal direttore tecnico Maurizio Oioli: saranno al via nel settore femminile cinque azzurre, ovvero Giada Andreutti, Simona De Silvestro, Alessia Gatti, Tania Vicenzino e Martina Favaretto. Saranno nove gli azzurri in gara, invece, per il comparto maschile, ovvero Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Mattia Variola, Alex Verginer, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti, Mario Lambrughi, Fabio Batti e Riccardo Ragazzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bob, i convocati dell’Italia per gli Europei di St. Moritz: Baumgartner guida 14 azzurri

