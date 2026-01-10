Bimba di 13 mesi muore per meningite all' Ospedale Maggiore di Parma

Una bambina di 13 mesi, di origine indiana, è deceduta il 1° gennaio presso l'Ospedale Maggiore di Parma a causa di una meningite da pneumococco. La malattia avrebbe causato complicanze irreversibili al sistema nervoso centrale e cardiovascolare, portando al decesso. La notizia sottolinea l'importanza della prevenzione e della tempestività nelle diagnosi di infezioni batteriche gravi in età pediatrica.

Una bambina di un anno e un mese, di origine indiana sarebbe morta il 1° gennaio all'Ospedale Maggiore di Parma per una meningite da pneumococco, che avrebbe innescato conseguenze irreversibili sia sul sistema nervoso centrale e su quello cardiocircolatorio. Lo riporta l'Ansa. La piccola viveva. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Febbre alta poi la corsa in ospedale: bimba di 13 mesi muore per meningite a Parma Leggi anche: Meningite, muore bambina di 13 mesi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Accusa i sintomi dell’influenza: muore bambina di tredici mesi; Bimbo di 13 mesi azzannato dal pitbull di casa, non è in pericolo di vita; Bimbo di 13 mesi azzannato da un pitbull in casa a Scafati (Salerno). Operato al volto; Bimbo di 13 mesi azzannato dal pitbull di casa, non è in pericolo di vita. Febbre alta poi la corsa in ospedale: bimba di 13 mesi muore per meningite a Parma - Una bambina di 13 mesi è morta a Parma per una meningite da pneumococco che ha innescato conseguenze irreversibili sia sul sistema nervoso centrale sia ... fanpage.it

Influenza H1N1: muore nel reggiano una bimba di 13 mesi - L’influenza H1N1 ha provocato anche nel Reggiano la sua prima vittima tra i bambini (come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta di Reggio). redacon.it

Bambina di 13 mesi muore al Maggiore per una meningite - Era ricoverata dal 21 dicembre: una bambina di 13 mesi, di origini indiane residente con la famiglia a Bibbiano è morta è morta il 1° gennaio scorso all’ospedale Maggiore di Parma. gazzettadiparma.it

Stufa difettosa satura la casa con monossido: bimba di nove mesi soccorsa e salvata - L'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.