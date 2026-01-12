Venerdì 16 gennaio si terranno i funerali della bimba di 13 mesi morta al Maggiore

Venerdì 16 gennaio si svolgeranno presso la chiesa dell'Ospedale Maggiore di Parma i funerali della piccola Jap Kaur, di 13 mesi, deceduta a causa di una meningite. L'evento rappresenta un momento di commiato e di ricordo per la famiglia, che si prepara a salutare la giovane vita con rispetto e sobrietà.

Si terranno venerdì 16 gennaio, nella chiesa dell'Ospedale Maggiore di Parma, i funerali della piccola Jap Kaur, la bimba di 13 mesi di origine indiana, morta per meninginte. La bimba verrà cremata, per decisione della famiglia e le ceneri veranno portate in India, nella regione del Pujab. La. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

