Betobahia festeggia in Brasile e lancia Il mio compleanno la nuova hit sbarca sugli store
Betobahia, nome d’arte di Alberto Pazzaglia, celebra il suo compleanno in Brasile, unendo musica e cultura nel paese latinoamericano. In occasione dell’evento, il artista presenta “Il mio compleanno”, la nuova hit disponibile sugli store digitali. Un momento speciale che sottolinea il percorso artistico di Betobahia, tra festeggiamenti e nuove creazioni, in un contesto ricco di energia e tradizione musicale.
Il sammaurese Betobahia (al secolo Alberto Pazzaglia) spegne le candeline in Brasile, immerso in un’esplosione di musica, colori e danze. L’artista, noto per il tormentone romagnolo “Ciapa la Galeina”, tra i brani in dialetto romagnolo più celebri e riconoscibili, si trova attualmente nello stato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Dalla Romagna al Brasile: Betobahia firma il suo "Natale tropicale" tra palme, musica e sorrisi
Dalla Romagna al Brasile, Betobahia porta il suo spirito natalizio in un'atmosfera tropicale. Con il brano “Natale tropicale”, Alberto Pazzaglia celebra un Natale tra palme, musica e allegria, unendo tradizioni e ritmo Latin Dance in un'inedita interpretazione festiva.
