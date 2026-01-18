Betobahia festeggia in Brasile e lancia Il mio compleanno la nuova hit sbarca sugli store

Betobahia, nome d’arte di Alberto Pazzaglia, celebra il suo compleanno in Brasile, unendo musica e cultura nel paese latinoamericano. In occasione dell’evento, il artista presenta “Il mio compleanno”, la nuova hit disponibile sugli store digitali. Un momento speciale che sottolinea il percorso artistico di Betobahia, tra festeggiamenti e nuove creazioni, in un contesto ricco di energia e tradizione musicale.

