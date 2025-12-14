Dalla Romagna al Brasile | Betobahia firma il suo Natale tropicale tra palme musica e sorrisi

Dalla Romagna al Brasile, Betobahia porta il suo spirito natalizio in un'atmosfera tropicale. Con il brano “Natale tropicale”, Alberto Pazzaglia celebra un Natale tra palme, musica e allegria, unendo tradizioni e ritmo Latin Dance in un'inedita interpretazione festiva.

Alberto Pazzaglia, alias Betobahia, romagnolo doc di San Mauro Mare, ha fatto di nuovo centro. Nel suo “buen retiro” invernale in Brasile, il giorno dell’Immacolata ha presentato su YouTube “Natale tropicale”, brano dal ritmo Latin Dance che profuma di mare, festa e sorrisi.La canzone è nata in. Cesenatoday.it

