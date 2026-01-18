Belen Rodriguez parla di vaccini e influenza Bassetti replica durissimo | Uscita infelice crea confusione

Belen Rodriguez ha condiviso le sue impressioni su vaccini e influenza, suscitando una risposta forte da parte dell’infettivologo Bassetti, che ha criticato le sue dichiarazioni come fuorvianti. La discussione, nata sui social, evidenzia l’importanza di comunicazioni responsabili su temi sanitari, specialmente in periodi di aumento delle infezioni. È fondamentale chiarire i ruoli e le responsabilità di chi si esprime pubblicamente su questioni di salute pubblica.

Bassetti replica a Belen: “Se parla del vaccino anti-Covid è un’uscita infelice”

Bassetti risponde a Belen, commentando la sua riflessione sul vaccino anti-Covid. L’esperto invita a distinguere tra intrattenimento e questioni di salute, sottolineando che le tematiche sanitarie devono essere lasciate ai professionisti del settore. La sua posizione mira a mantenere un approccio serio e responsabile su un argomento di rilevanza pubblica.

Bassetti contro Belen sui vaccini: “Uscita infelice, confonde le persone”

L’infettivologo Matteo Bassetti ha commentato una recente dichiarazione di Belen sui vaccini, definendola un’uscita infelice che rischia di confondere l’opinione pubblica. La showgirl argentina aveva condiviso un video sui social, suscitando reazioni da parte degli esperti. La discussione evidenzia l’importanza di comunicazioni accurate e responsabili sul tema delle vaccinazioni, fondamentale in un contesto di sensibilità e informazione pubblica.

#BelenRodriguez spiega che da quando ha fatto i vaccini per il covid si ammala spesso: "Ragazzi, mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente K.O, molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone c - facebook.com facebook