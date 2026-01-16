Bassetti contro Belen sui vaccini | Uscita infelice confonde le persone

L’infettivologo Matteo Bassetti ha commentato una recente dichiarazione di Belen sui vaccini, definendola un’uscita infelice che rischia di confondere l’opinione pubblica. La showgirl argentina aveva condiviso un video sui social, suscitando reazioni da parte degli esperti. La discussione evidenzia l’importanza di comunicazioni accurate e responsabili sul tema delle vaccinazioni, fondamentale in un contesto di sensibilità e informazione pubblica.

L'infettivologo Matteo Bassetti ha rimproverato Belen per una dichiarazione sul vaccino che la showgirl argentina ha fatto in un video condiviso nei giorni scorsi sui social. L'argentina, spiegando di aver avuto una brutta influenza, ha aggiunto: "Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po' così". Bassetti pur esprimendo stima nei confronti di Belen l'ha invitata ad evitare argomenti sui quali non ha competenza. Ad Adnkronos, Matteo Bassetti ha detto: "Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici e sanitari le questione sanitarie. Se Belen avesse fatto il vaccino dell'influenza, probabilmente avrebbe avuto meno problemi.

