Rissa tra minori a Bastia Umbra | 16enne ferito con un’accetta alla testa

A Bastia Umbra, un minore di 16 anni è stato ferito alla testa con un’accetta durante una rissa tra giovani. L’episodio si è verificato nella provincia di Perugia e ha coinvolto più persone. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche e le responsabilità dell’evento.

Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un coetaneo con un'accetta a Bastia Umbra, in provincia di Perugia. Alla base del gesto, secondo quanto spiegato dall'avvocato della vittima, Sasha Soli, ci potrebbe essere un precedente procedimento a carico di due dei ragazzi coinvolti. "La mamma è intimorita anche perché minacciata dai genitori dell'altro ragazzo che hanno rivolto minacce di morte" e "ha presentato denuncia" spiega a LaPresse l'avvocata Soli. L'episodio sarebbe al vaglio della Procura dei Minori di Perugia. Il 16enne è stato dimesso anche se avrebbe riportato probabili infrazioni delle ossa craniche.

Scene da far west in stazione: ragazzini si prendono a colpi di zappa - Due bande di minorenni si sono scontrate a Bastia Umbra (Perugia). today.it

Rissa tra minorenni alla stazione di Bastia Umbria: 16enne colpito alla testa con un’accetta - Una violenta lite tra due gruppi di adolescenti è sfociata in violenza nel comune in provincia di Perugia: un 16enne è stato ferito alla testa con una ... fanpage.it

