Rissa tra minorenni alla stazione di Bastia Umbria | 16enne colpito alla testa con un'accetta

Nella stazione di Bastia Umbra, in provincia di Perugia, si è verificata una lite tra minorenni che è degenerata in violenza. Durante l’alterco, un ragazzo di 16 anni è stato colpito alla testa con un’accetta. L’evento ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Sono in corso indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Una violenta lite tra due gruppi di adolescenti è sfociata in violenza nel comune in provincia di Perugia: un 16enne è stato ferito alla testa con una piccola ascia. La madre ha presentato denuncia alla Procura dei Minorenni, allegando foto e video dell'aggressione.

