Volley A2 donne | le ragazze del tecnico Bendandi sono reduci da alcune sconfitte pesanti La Clai deve recuperare subito il passo giusto Dal quasi quarto posto all’ottavo in classifica

Le sconfitte delle ultime settimane hanno fatto scivolare la Clai dal quinto, quasi quarto posto, all’ottavo attuale. L’obiettivo della formazione imolese è la quinta piazza che garantisce la permanenza in categoria, ma è tutto in gioco, le distanze sono minime. Fosse finito il campionato Talmassons (38), Valsabbina Brescia e Nuvolì Altafratte (31), Busto Arsizio (22) e Tenaglia Altino (19) sarebbero nella poule promozione. La Clai nelle partite che restano devono fare la corsa sul Tenaglia Altino che è a sole tre lunghezze, ma mettersi dietro pure Fasano (18) e Altamura (17). Nell’ultimo turno di campionato la Clai è stata battuta 3-0 dal Nuvolì Altafratte, la formazione veneta si è dimostrata più forte, Imola ha lottato ma non è riuscita a portare a casa nemmeno un set: "Purtroppo con il Nuvolì Altafratte – commenta il libero Arianna Gambini – non siamo state incisive, la sconfitta ci può stare ma non in questo modo, abbiamo giocato al di sotto delle nostre capacità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

