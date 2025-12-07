Serie A2 | gli anticipi Vince la Juvi Cremona E l’Estra è agganciata

Sono già quattro le partite del sedicesimo turno di A2, che si chiuderà domani sera col posticipo a Forlì dell’Estra Pistoia, andate in archivio. Nella sfida del venerdì sera un canestro di Matteo Berti allo scadere ha dato la vittoria 85-83 a Cividale contro Bergamo mentre ieri sera ci sono stati movimenti importanti nella zona di medio-bassa classifica. Urania Milano, infatti, ha battuto 86-85 (26 per il solito Gentile) Mestre salendo a quota 10 in classifica, rilanciandosi definitivamente anche in ottica salvezza diretta, mentre la Juvi Cremona, che ha superato 81-71 Ruvo di Puglia, che resta penultima da sola, arriva a 12 punti nel gruppetto proprio con dentro l’Estra compattando ancora di più la zona al limite dei playin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

