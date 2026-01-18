A Bari, un bambino di 11 anni affetto da una grave uropatia malformativa congenita è deceduto. I suoi genitori hanno deciso di donare organi, contribuendo alla solidarietà e alla possibilità di speranza per altri pazienti. La donazione è avvenuta presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, dove il bambino aveva trascorso gran parte della sua vita, lasciando un esempio di generosità e altruismo.

Affetto da una grave uropatia congenita, il bambino è morto all’ospedale Giovanni XXIII. I genitori hanno donato fegato e cornee. La commovente lettera dei medici che lo hanno accompagnato per tutta la vita Un bambino di 11 anni, affetto da una grave uropatia malformativa congenita, è morto a Bari e i suoi genitori hanno scelto di donare fegato e cornee all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, la struttura dove aveva trascorso gran parte della sua breve vita. Antonio, questo il suo nome, nel nosocomio barese aveva affrontato numerosi ricoveri e interventi chirurgici, diventando nel tempo la mascotte dei reparti di Nefrologia e Dialisi e di Urologia, dove di fatto viveva, costretto a rinunciare alla scuola, agli amici e a una quotidianità normale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bari, il sogno di Antonio continua a vivere: muore a 11 anni e dona gli organi

Muore a 11 anni e dona gli organi: la lettera dei medici per Antonio, il "piccolo grande amico" che ha salvato altre vite

Antonio, un bambino di 11 anni, aveva affrontato una grave patologia congenita sin dalla nascita. Dopo un lungo percorso di cure all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, la sua morte ha rappresentato una perdita immensa. Tuttavia, la sua generosità ha permesso di salvare altre vite attraverso la donazione degli organi. La lettera dei medici rende omaggio a questo “piccolo grande amico” e al suo gesto di altruismo.

Muore e dona gli organi: "Esempio di umanità"

Fermo si distingue per la sua generosità e senso di solidarietà. In molte occasioni, i cittadini scelgono di donare gli organi, esprimendo un gesto di altruismo e speranza. Questa pratica rappresenta un esempio di umanità, testimonianza di come il rispetto e la cura per gli altri possano manifestarsi anche nel momento più difficile. Donare gli organi è un atto che può salvare vite e rafforzare il senso di comunità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Madre Natura Bari. Ilene Woods · A Dream Is a Wish Your Heart Makes. Il sogno realtà diverrà! I travestimenti più belli li ha Madre Natura , in via Amendola 85 a Bari. Se non puoi venire, contattaci per ricevere i nostri consigli sugli acquisti e fare gli - facebook.com facebook