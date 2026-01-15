Fermo si distingue per la sua generosità e senso di solidarietà. In molte occasioni, i cittadini scelgono di donare gli organi, esprimendo un gesto di altruismo e speranza. Questa pratica rappresenta un esempio di umanità, testimonianza di come il rispetto e la cura per gli altri possano manifestarsi anche nel momento più difficile. Donare gli organi è un atto che può salvare vite e rafforzare il senso di comunità.

Fermo è terra generosa, in tanti scelgono di donare gli organi quando tutto finisce, un gesto di grandissimo amore e altruismo che si è rinnovato ancora una volta. Una donna residente nel fermano ha lasciato detto, col consenso dei figli, che dalla sua morte si sarebbe moltiplicata altra vita ed è per questo motivo che oggi l’Ast di Fermo, guidata dal dg Roberto Grinta, e rende merito di aver donato fegato e cornee. Grande la riconoscenza del territorio tutto, lo scorso 8 gennaio è arrivata la segnalazione al Centro regionale Trapianti della volontà di dono. E così si è subito attivata la macchina che ha portato martedì mattina al prelievo degli organi della donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Muore e dona gli organi: Esempio di umanità; Lecce: 55enne muore per encefalopatia da arresto cardiaco e dona fegato, reni e polmoni.

Muore e dona fegato e cornee. Il grande gesto di una donna e dei suoi familiari - La segnalazione poi il prelievo con decesso controllato: l’Azienda sanitaria territoriale sottolinea il valore della rete trapianti e il ruolo dei professionisti coinvolti. lanuovariviera.it