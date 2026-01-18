Baranzate corner scommesse nel bar il Tar | Si può fare

Il Tar Lombardia ha annullato la decisione del Comune di Baranzate di negare l’autorizzazione per un corner scommesse nel bar locale. La sentenza conferma che l’installazione di servizi di scommesse sportive in un bar è consentita, contrastando la precedente opposizione del Comune. Questa pronuncia rappresenta un importante aggiornamento sulle normative e sulle possibilità di attività di gioco all’interno di esercizi pubblici nel territorio.

Baranzate, corner scommesse nel bar: il Tar dà torto al Comune: si può fare.Il Tar Lombardia ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Baranzate aveva negato l’autorizzazione all’apertura di un corner per le scommesse sportive all’interno di un bar del territorio comunale. Secondo i giudici amministrativi, il diniego non era conforme alla normativa vigente. La vicenda riguarda la società Smile S.n.c., titolare di un esercizio pubblico a Baranzate, che dopo aver ottenuto dalla Questura l’autorizzazione prevista dall’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, aveva presentato regolare istanza al Suap comunale per svolgere l’attività di raccolta delle scommesse in forma accessoria. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Corner scommesse al bar “Contrordine“ del Tar

Il Tar della Lombardia ha autorizzato l'installazione di un corner scommesse nel bar “Contrordine” di Baranzate, stabilendo che, in assenza di slot e Vtl, non sono richieste distanze dai luoghi sensibili. Questa decisione chiarisce le condizioni di apertura per le sale scommesse senza apparecchiature di gioco, contribuendo a definire il quadro normativo locale.

