Corner scommesse al bar Contrordine del Tar

Il Tar della Lombardia ha autorizzato l'installazione di un corner scommesse nel bar “Contrordine” di Baranzate, stabilendo che, in assenza di slot e Vtl, non sono richieste distanze dai luoghi sensibili. Questa decisione chiarisce le condizioni di apertura per le sale scommesse senza apparecchiature di gioco, contribuendo a definire il quadro normativo locale.

Via libera del Tar della Lombardia al corner scommesse in un bar di Baranzate, "se una sala scommesse non ha slot e Vtl non deve rispettare le distanze dai luoghi sensibili". È su questo presupposto che nei giorni scorsi il Tribunale Amministrativo Regionale lombardo, sezione quinta di Milano, ha annullato il provvedimento con cui il Comune, aveva respinto la richiesta di una società titolare di un bar di "attivare un corner per le scommesse sportive". Come riportato nella sentenza, la Legge regionale della Lombardia sul rispetto delle distanze dai luoghi sensibili riguarda l'installazione di slot machine e Vlt, ma non l'attività di raccolta delle scommesse.

