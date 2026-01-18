Bancarelle Piazza Manin libera da martedì | Ora concertazione Sì ma alla luce del sole

Da martedì, le bancarelle di Piazza Manin saranno di nuovo accessibili, mentre il cantiere per il restyling della piazza entra nella fase finale. La riapertura avviene dopo un periodo di chiusura, con l’obiettivo di rispettare i tempi previsti e concludere i lavori entro fine marzo. La città si prepara così a restituire uno spazio rinnovato alla comunità, nel rispetto delle procedure e in modo trasparente.

di Gabriele Masiero PISA La piazza è libera e da martedì il cantiere del definitivo restyling potrà prendere regolamrente avvio con l’obiettivo di concludersi entro fine marzo. Il braccio di ferro tra bancarellai e Comune è definitivamente archiviato, con il pronunciamento del Tar che riconosce a Palazzo Gambacorti l’urgenza di procedere con i lavori per non perdere i fondi Pnrr. Piazza Manin, quindi, assumerà definitivamente, dopo quasi 13 anni di "tendopoli", un altro aspetto. Ieri gli operai della ditta incaricata dagli ambulanti di rimuovere i manufatti erano al lavoro di buon mattino e a suggellare un rinnovato clima di collaborazione tra le parti c’è anche l’intesa, arrivata ieri, tra Comune e ambulanti ricorrenti, che porta da 8 a 12 le bancarelle previste nel progetto di restyling di piazza Manin (due in più per ciascun lato della piazza). 🔗 Leggi su Lanazione.it

