Baby sitter l’elenco comunale | Tante ragazze si fanno avanti

L’assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune di Ferrara ha avviato l’Elenco comunale delle baby sitter, un’iniziativa finalizzata a qualificare e organizzare il supporto alle famiglie. Sempre più ragazze si fanno avanti per entrare a far parte di questa rete, contribuendo a garantire servizi affidabili e qualificati per la cura dei bambini e il sostegno alle famiglie del territorio.

Cresce l'interesse tra i cittadini a far parte dell' Elenco comunale baby sitter, attività messa in campo dall'assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune di Ferrara per qualificare l'aiuto alle famiglie del territorio, sostenendole nella gestione della quotidianità dei loro piccoli. Le candidature raccolte sono 25 e tra queste figurano anche tre giovani 19enni, che hanno manifestato il loro interesse a far parte del progetto comunale che punta a garantire la serenità di tanti nuclei familiari. La possibilità di presentare domanda nella procedura pubblica promossa dal Comune di Ferrara terminerà alla fine di gennaio.

