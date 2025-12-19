La pace non è solo assenza di guerra ma amicizia fra i popoli fondata sulla giustizia. Lo ha sottolineato Papa Leone XIV incontrando i ragazzi dell’Azione Cattolica. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Papa ai giovani dell’Azione Cattolica: la pace come amicizia tra i popoli

Leggi anche: Papa all’udienza generale: riconciliazione e pace tra i popoli

Leggi anche: L’Azione Cattolica dei Ragazzi accoglie tanti giovani con “C’è spazio per te”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Papa: “Diventate santi come Frassati, che faceva parte dell’Azione Cattolica, e come Acutis” - Questa mattina Papa Leone XIV ha salutato i giovani dell’Azione Cattolica Italiana nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico Vaticano. acistampa.com