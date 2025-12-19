Papa ai giovani dell’Azione Cattolica | la pace come amicizia tra i popoli
La pace non è solo assenza di guerra ma amicizia fra i popoli fondata sulla giustizia. Lo ha sottolineato Papa Leone XIV incontrando i ragazzi dell’Azione Cattolica. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
