Il ’tesoretto’ delle multe Effetto autovelox e nuova Ztl | nel 2026 incassi per 11 milioni | Faremo anche più pattuglie

Oltre 11 milioni dalle multe. Tanto prevede di incassare il Comune nel 2026 dalle sanzioni sulle strade. Circa un milione e mezzo in più rispetto al 2024, quando dalle multe arrivò un ’tesoretto’ di 9,5 milioni. La stima degli incassi dell’anno prossimo è stata messa nero su bianco da Palazzo Garampi, nella delibera in cui viene stabilito – in base alle normative – quanto, dei proventi delle multe, sarà reinvestito in interventi per la sicurezza delle strade: dalle riasfaltature ai lavori sulla segnaletica, dal potenziamento delle pattuglie all’acquisto di attrezzature per i controlli della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ’tesoretto’ delle multe. Effetto autovelox e nuova Ztl: nel 2026 incassi per 11 milioni: "Faremo anche più pattuglie"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

++ MULTE A VERONA, UN TESORETTO DA 27 MILIONI E 12 DA SPENDERE: ECCO A COSA SERVIRANNO ++ https://www.veronaoggi.it/verona/soldi-multe-verona-tesoretto-milioni-ecco-come-verranno-spesi-26-novembre-2025/ #verona #veronaoggi - facebook.com Vai su Facebook

Il ’tesoretto’ delle multe. Effetto autovelox e nuova Ztl: nel 2026 incassi per 11 milioni: "Faremo anche più pattuglie" - Magrini: "Aumenteremo i controlli con l’etilometro e sulle strade più pericolose". Segnala ilrestodelcarlino.it

Roma autovelox e multe, aumentano gli incassi: oltre 2 milioni in più a bilancio - Passo passo, anno dopo anno, si registra una tendenza del Campidoglio a incassare di ... Come scrive ilmessaggero.it

Multe, il paesino che fa cassa con l’autovelox (e le polemiche). Da Grosseto a Campagnatico, i numeri e gli incassi - 292 euro, è la seconda amministrazione locale per incassi da multe nel 2025, praticamente ex- Lo riporta lanazione.it

Multe, la Cassazione: valide se l’Autovelox è omologato - A una lettura superficiale potrebbe sembrare una contraddizione, tanto più che le due sentenze della seconda sezione civile della Cassazione portano la firma dello stesso relatore, il giudice Riccardo ... Segnala ilmessaggero.it

Svolta autovelox, addio per sempre alle multe: in pochi istanti hai risolto - perfettamente legale per evitare di essere sanzionati dai rilevatori di velocità collocati sulle strade. Da diregiovani.it

Strade, multe in aumento anche senza gli autovelox: 5,7 milioni nel 2024 - Nel 2023 il Sant'Artemio aveva incassato oltre 935mila euro ... Lo riporta ilgazzettino.it