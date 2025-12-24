Nella Capitale i nuovi autovelox installati sulle strade stanno lavorando in modo efficientissimo, tanto che in soli tre giorni sono state rilevate ben 4.500 infrazioni, con conseguenti sanzioni. Un passo in avanti per promuovere la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti, ma anche una vera e propria croce per gli automobilisti. I dispositivi installati sulla Tangenziale Est e su viale Isacco Newton hanno lo scopo di far rispettare i limiti di velocità e portare rimedio a una situazione che si era ormai fatta molto critica. La presenza dei rilevatori, infatti, scoraggerà molti automobilisti che non intendono rispettare le regole, esponendo se stessi e gli altri a seri pericoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I nuovi autovelox non lasciano scampo: multe a raffica, fino a 1.500 euro al giorno

Il primo anno di Cerbero a Roma: è record di multe con l'AI; Diagnosi tardive: muore donna in Calabria e la tragedia diventa un caso pubblico.

