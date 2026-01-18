Auto contro un muretto nel Barese morti fratello e sorella

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale 41 tra Altamura e Laterza, nel Barese. Nello scontro tra un'auto e un muretto, sono deceduti Antonio Bigi, 21 anni, e sua sorella Cecilia, 24 anni, entrambi di Altamura. La tragedia ha coinvolto due giovani, evidenziando ancora una volta l'importanza di rispettare le norme di sicurezza alla guida.

(Adnkronos) – Due giovani di Altamura, Antonio Bigi di 21 anni e la sorella Cecilia, di 24 anni, sono morti nell'incidente stradale di questa mattina sulla strada provinciale 41 Altamura-Laterza, al km 7, in territorio di Altamura. Erano a bordo di un Suv, guidato da un loro amico, che nel perdere il controllo è finito fuori strada dove ha impattato contro un muretto. Il ragazzo è morto sul colpo, vani i soccorsi del 118. La ragazza non ce l'ha fatta, è deceduta nella rianimazione del Policlinico di Bari nel pomeriggio. A bordo dell'auto c'erano cinque ragazzi, tutti di Altamura.

