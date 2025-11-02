Si schianta con l' auto su un muretto a secco Morto un sessantenne nel Barese
Un uomo di circa 60 anni è morto nella tarda mattinata di oggi in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Monopoli a Castellana Grotte, in provincia di Bari. Due i mezzi coinvolti: l’auto guidata dalla vittima e un trattore. Secondo una prima ricostruzione, il 60enne, forse per scansare il mezzo agricolo, è finito con l'auto contro un muretto a secco. Soccorso dal personale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
