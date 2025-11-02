Incidente sulla provinciale | auto finisce fuori strada e si schianta contro muretto un morto nel Barese
Incidente mortale intorno alle 13.30 di oggi, domenica 2 novembre, sulla provinciale che collega Monopoli a Castellana, nel Barese. Un uomo di circa 60 anni ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la sua auto, impattando contro un muretto a secco.Secondo prime ricostruzioni, nel. 🔗 Leggi su Baritoday.it
