Sinner Musetti e gli altri 8 azzurri del tennis | l’assalto agli Australian Open 2026

L’edizione degli Australian Open 2026 si avvicina e gli azzurri del tennis sono pronti a confrontarsi con i più grandi del mondo. Sinner, Musetti e gli altri atleti italiani rappresentano una squadra in crescita, determinata a ottenere risultati significativi. In questo contesto, si confrontano le ambizioni di successo individuale e collettivo, con obiettivi come il trionfo di Sinner o il possibile Career Grand Slam di Alcaraz, senza dimenticare la sfida contro campioni storici come Djokovic.

Il tris di Jannik Sinner o il Career Grand Slam di Carlos Alcaraz? O magari, perché no, l'ultima impresa di Novak Djokovic. Sono soltanto alcuni degli interrogativi che si porta dietro l'edizione 2026 dell' Australian Open, al via da domenica 18 gennaio. Il torneo che dà inizio definitivo a questa nuova stagione; il primo Slam nella storia con due italiani tra i primi cinque giocatori del mondo. Saranno dieci in totale gli azzurri ai nastri di partenza, e a capitanare il tutto, manco a dirlo, è Sinner, che arriva da campione in carica e numero 2 in classifica. Per l'altoatesino parte da Melbourne la missione di riconquista del numero uno.

