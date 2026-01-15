Australian Open 2026 il sorteggio di Sinner | Gaston avversario al primo turno
Jannik Sinner affronterà Hugo Gaston nel primo turno degli Australian Open 2026. La sfida rappresenta l’inizio della sua partecipazione al torneo, che si svolge a Melbourne. Entrambi i giocatori si preparano per questa importante occasione nel circuito internazionale di tennis, con l’obiettivo di ottenere una buona prestazione. Il sorteggio stabilisce subito un confronto interessante tra il talento italiano e il francese, in un contesto di grande attenzione per l’appuntamento australiano.
(Adnkronos) – Jannik Sinner esordirà al primo turno degli Australian Open 2026 contro il francese Hugo Gaston. Il sorteggio del tabellone del singolare maschile ha abbinato l'azzurro, numero 2 del mondo e detentore del titolo, al 25enne transalpino, numero 94 del ranking. Al secondo turno, Sinner troverà l'australiano James Duckworth o il croato Dino Przmic. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
