Australian Open Cobolli subito fuori | un incubo lungo 2 ore

Australian Open già finiti per Flavio Cobolli. Il tennista romano, numero 20 del seeding, esce di scena al primo turno, battuto dal britannico Arthur Fery, n. 185 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1 in 2 ore e 14 minuti. Un risultato a sorpresa, ma condizionato dai problemi fisici di Cobolli che nel post partita ha spiegato di aver avvertito dolori allo stomaco. I due si erano affrontati due volte a livello junior nel 2019. L'azzurro vinse sulla terra battuta al J1 di Beaulieu-sur-Mer, il britannico sul cemento al J1 di Repentigny. E' il terzo confronto contro un qualificato negli Slam per Cobolli, che nei major non ha mai perso contro avversari fuori dalla top 40. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

"Ho un buco nello stomaco": l'incubo di Cobolli agli Australian Open, è subito fuori. Sorride solo Paolini

