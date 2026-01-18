Australian Open 2026 gli italiani in campo lunedì 19 gennaio | orari tv streaming Manca Berrettini

Lunedì 19 gennaio si apre il secondo giorno degli Australian Open 2026. Gli italiani in campo saranno protagonisti delle sfide sui campi di Melbourne Park, con orari, modalità di visione in tv e streaming da conoscere. Manca all’appello Matteo Berrettini, ma il torneo offre comunque numerosi incontri interessanti. Di seguito, tutte le informazioni per seguire le partite e restare aggiornati sugli sviluppi del torneo.

Domani, lunedì 19 gennaio, andrà in scena il secondo giorno di incontri degli Australian Open 2026. Sui campi di Melbourne Park lo spettacolo non mancherà di certo. Sarebbe dovuto essere il giorno dell'esordio di Matteo Berrettini. Il romano, infatti, avrebbe dovuto affrontare la testa di serie n.6 del torneo, Alex de Minaur, nel secondo match sul campo della Rod Laver Arena. Berrettini, purtroppo, non ci sarà. Un nuovo infortunio agli addominali l'ha costretto a fermarsi e quindi al posto del tennista romano ci sarà il lucky loser Mackenzie McDonald. La pattuglia tricolore, quindi, sarà composta da tre unita, ovvero Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli.

