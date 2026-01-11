Quando iniziano gli Australian Open 2026? Programma orari tv streaming

Gli Australian Open 2026 prenderanno il via con le qualificazioni nella notte italiana tra il 7 e l’8 gennaio, segnando l’inizio della stagione 2025 del tennis. Il torneo principale avrà inizio domenica 18 gennaio. In questa guida troverai tutte le informazioni su programma, orari, trasmissioni TV e streaming per seguire l’evento in modo semplice e completo.

Dopo due settimane di aspre battaglie, la finale femminile si disputerà sabato 31 gennaio, mentre domenica 1° febbraio ci sarà l'ultimo atto maschile. Di seguito il calendario completo degli Australian Open 2026 dai primi turni alle finali. Tutti gli Australian Open 2026 non verranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN.

