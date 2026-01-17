Australian Open 2026 al via | gli italiani in campo nella notte Il programma completo del primo giorno | Orari e dove vedere
Gli Australian Open 2026 iniziano a Melbourne, segnando l'apertura ufficiale della stagione tennistica internazionale. Dopo un periodo di preparazione e tornei di minore entità, i migliori atleti si preparano al debutto nel primo Slam dell’anno. Nella notte italiana si svolgeranno le prime sfide, con gli italiani in campo. Ecco il programma completo, gli orari e le modalità di visione degli incontri.
Nel tennis si torna a fare sul serio. Dopo alcune settimane di preparazione, match di esibizione, tornei minori, è il momento degli Australian Open 2026 ( il sorteggio degli italiani ), primo Slam dell’anno in programma a Melbourne. C’è attesa per Jannik Sinner, c’è attesa per Lorenzo Musetti (ma bisognerà aspettare ancora per vederli in campo ufficialmente al primo turno). Intanto però tocca alla numero 1 del tennis italiano femminile: Jasmine Paolini ha l’onore di aprire il programma del centrale degli Australian Open, la Rod Laver Arena. In campo maschile ci sono altri ben 10 italiani in tabellone (oltre a Sinner e Musetti, anche Berrettini, Cobolli, Darderi, Maestrelli, Nardi, Arnaldi, Sonego e Bellucci). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Australian Open 2026, Cobolli e Paolini in campo domenica. Il programma di tutti gli italiani in gara
Leggi anche: Dove vedere in tv e streaming il sorteggio degli Australian Open 2026: orario e programma
Australian Open al via: dove vedere il primo Slam della stagione in tv e streaming; Australian Open 2026 il tabellone di Sinner e Alcaraz: date e italiani, montepremi e punti in palio; Australian Open: esordio contro Gaston per Sinner, Musetti sfida Collignon - Jannik Sinner e il suo gioco di gambe: l'allenamento a Melbourne; Australian Open, giovedì c'è il sorteggio: ecco le 32 le teste di serie.
Australian Open, da Cobolli e Paolini ad Alcaraz: il programma della prima giornata - Nella notte italiana tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, il tennis riparte da Melbourne per il primo Slam della nuova stagione, che vede Jannik Sinner arrivare all'appu ... adnkronos.com
Dove si vede l’Australian Open 2026 di tennis? La guida completa per vedere le partite, i prezzi e quale abbonamento streaming serve - Dove potranno essere seguite le partite dell'Australian Open 2026? spaziotennis.com
Australian Open al via: dove vedere il primo Slam della stagione in tv e streaming - Tra i protagonisti il fuoriclasse azzurro Jannik Sinner, chiamato a difendere i titoli vinti ne ... adnkronos.com
Hanno scaricato migliaia di predatori nel Mar Baltico! Ma il risultato ha sorpreso tutti!
Kia celebra i primi 25 anni di collaborazione con gli Australian Open. In vetrina i nuovi modelli EV9 ed EV4 ilsole24ore.com/art/kia-celebr… x.com
Kia sarà presente anche all’edizione 2026 al torneo di tennis Australian Open celebrando il 25° anniversario della partnership. Per l’occasione è stata presentata la campagna globale “Move Different” che vede EV4 protagonista. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.