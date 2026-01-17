Australian Open 2026 al via | gli italiani in campo nella notte Il programma completo del primo giorno | Orari e dove vedere

Gli Australian Open 2026 iniziano a Melbourne, segnando l'apertura ufficiale della stagione tennistica internazionale. Dopo un periodo di preparazione e tornei di minore entità, i migliori atleti si preparano al debutto nel primo Slam dell’anno. Nella notte italiana si svolgeranno le prime sfide, con gli italiani in campo. Ecco il programma completo, gli orari e le modalità di visione degli incontri.

Nel tennis si torna a fare sul serio. Dopo alcune settimane di preparazione, match di esibizione, tornei minori, è il momento degli Australian Open 2026 ( il sorteggio degli italiani ), primo Slam dell’anno in programma a Melbourne. C’è attesa per Jannik Sinner, c’è attesa per Lorenzo Musetti (ma bisognerà aspettare ancora per vederli in campo ufficialmente al primo turno). Intanto però tocca alla numero 1 del tennis italiano femminile: Jasmine Paolini ha l’onore di aprire il programma del centrale degli Australian Open, la Rod Laver Arena. In campo maschile ci sono altri ben 10 italiani in tabellone (oltre a Sinner e Musetti, anche Berrettini, Cobolli, Darderi, Maestrelli, Nardi, Arnaldi, Sonego e Bellucci). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

