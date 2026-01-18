Australian Open 2026 azzurri in dolce e amaro | Cobolli eliminato Paolini va avanti

Allo Australian Open 2026, gli azzurri affrontano un avvio contrastato. Flavio Cobolli è stato eliminato da Arthur Fery, mentre Jasmine Paolini si è qualificata per il turno successivo, battendo Aljaksandra Sasnovich. La competizione prosegue con esiti diversi per i rappresentanti italiani, riflettendo l’incertezza e la competitività del torneo.

Melbourne, 18 gennaio 2026 – Inizio dolce amaro per i tennisti azzurri agli Australian Open 2026. Oggi, domenica 18 gennaio, Flavio Cobolli è stato eliminato dal britannico Arthur Fery, numero 186 del mondo, mentre Jasmine Paolini ha superato il turno battendo la russa Aljaksandra Sasnovich. Il tennista romano si è arreso in tre set, complici anche alcuni problemi intestinali che ne hanno condizionato il match, cedendo a Fery con il punteggio di 7-6 (1), 6-4, 6-1. La toscana invece, nel tabellone Wta, ha superato la russa Aljaksandra Sasnovich in due set con il punteggio di 6-1, 6-2. Nel prossimo turno Paolini sfiderà la vincente del match tra la slovena Veronika Erjavec e la polacca Magdalena Frech. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

L'azzurro, che ha accusato problemi allo stomaco, si è infatti dovuto arrendere al britannico Arthur Fery, che ha vinto in tre set con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1. #AustralianOpen #Cobolli x.com