All'inizio dell'Australian Open, Flavio Cobolli è stato eliminato al primo turno dal qualificato britannico Arthur Fery, con un punteggio di 7-6, 6-4, 6-1. La partita, durata oltre due ore, è stata influenzata da problemi fisici del tennista italiano, che ha concluso la competizione anzitempo. Buona invece la performance di Camila Paolini, che ha proseguito nel torneo con risultati positivi.

Inizia con una sorpresa l' Australian Open di Flavio Cobolli: il tennista azzurro numero 22 del ranking Atp è stato eliminato al primo turno dal britannico Arthur Fery, numero 185 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1 dopo due ore e 14 minuti anche a causa dei suoi problemi fisici. Inizia invece bene Jasmine Paolini, numero 8 del ranking Wta, che ha avuto la meglio in due set (6-2, 6-1) contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 102 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. La tristezza di Cobolli. La vera sorpresa, quindi, è l'eliminazione di uno dei punti fermi della Nazionale di Coppa Davis che ha contribuito alla vittoria dell'Italia a novembre della famosa insalatiera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Australian Open, subito eliminato Cobolli. Bene la Paolini

Australian Open, Cobolli subito eliminato al primo turno. Avanza facile la Paolini

Nel singolare maschile degli Australian Open, Flavio Cobolli è stato eliminato al primo turno dal britannico Arthur Fery, che si è imposto in tre set (7-6, 6-4, 6-1). Nel frattempo, la tennista Paolini ha ottenuto una vittoria facile, proseguendo il suo cammino nel torneo. Questi risultati segnano l'avvio delle competizioni australiane per i rappresentanti italiani.

“Ho un buco nello stomaco”: l’incubo di Cobolli agli Australian Open, è subito fuori. Sorride solo Paolini

Durante gli Australian Open 2026, Flavio Cobolli ha affrontato una partita difficile, conclusa con una sconfitta precoce. La sua performance è stata caratterizzata da difficoltà in campo, lasciandolo fuori già nelle prime fasi del torneo. Solo Lorenzo Paolini ha saputo mantenere un sorriso, mentre Cobolli si prepara a analizzare l’esperienza e a lavorare per il futuro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

#AustralianOpen, il calendario del 1° turno degli italiani: #Sinner- #Gaston martedì alle 9 #SkySport #SkyTennis x.com

Flavio Cobolli eliminato dagli Australian Open, sconfitto in 3 set dal numero 186 del mondo - facebook.com facebook