Chi ha colpito Youssef | il compagno Zouhair Atif e la lite in bagno per motivi sentimentali

Zouhair Atif, 19 anni marocchino, è stato arrestato per l’omicidio di Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki, un ragazzo di 18 anni. L’aggressione sarebbe nata da una lite in bagno, legata a motivi sentimentali. Le indagini stanno approfondendo le dinamiche dell’incidente e i motivi che hanno portato al tragico episodio.

Si chiama Zouhair Atif, ha 19 anni, ed è del Marocco lo studente arrestato per l’omicidio di Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki, il 18enne morto per una coltellata al costato. Zouhair Atif è studente nella stessa scuola di Abanoud, l ‘istituto professionale “Domenico Chiodo”, ma vive ad Arcola (La Spezia). Secondo quanto appreso, il ragazzo – che è già stato sentito dalla polizia – verrà a breve interrogato dal pubblico ministero in questura alla Spezia. Al momento è in stato di fermo per omicidio. La lite per una ragazza dello stesso istituto. Zouhair avrebbe portato la lama con cui ha agito, un coltello da cucina lungo 20 centimetri, da casa. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Accoltella il compagno dell'ex fidanzata e si toglie la vita, trovato carbonizzato in auto: «L'ha colpito 10 volte». La fuga e il movente Leggi anche: Accoltellato a scuola: Youssef Abanoub è stato ucciso per gelosia da un compagno di classe La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Accoltellato a scuola: Youssef Abanoub è stato ucciso per gelosia da un compagno di classe. L'aggressore bloccato e disarmato dal professore - Accoltellato a scuola a La Spezia, Youssef Abanoub, 18enne italiano di origini egiziane, è morto poco prima delle 20 dopo essere stato ferito veneerdì mattina ... msn.com

Accoltellato in classe da un compagno, muore uno studente di 18 anni - La Lega: 'Ora il decreto sicurezza' (ANSA) ... ansa.it

La Spezia, è morto lo studente accoltellato in classe. Fermato un compagno di scuola - E' morto questa sera il diciottenne italiano, di origine egiziana, accoltellato questa mattina da un compagno all'istituto Einaudi- msn.com

ITALIA-MONDO | Tragedia a La Spezia: Abanoub Youssef non ce l’ha fatta dopo l’aggressione in classe. Colpito alla milza, è morto in ospedale. L’aggressore, 18 anni, fermato in flagranza di reato - facebook.com facebook

#NEWS - #YoussefAbanoub non ce l’ha fatta. Il ragazzo di 19 anni accoltellato all’interno dell’istituto professionale Chiodo-Einaudi di #LaSpezia è morto in ospedale, dopo ore di disperati tentativi dei medici di salvargli la vita. Studente di origini egiziane, # x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.