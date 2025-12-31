Capodanno 2026 una serata tra musica e opere d' arte
Il 31 dicembre 2025, l’Art Mall in Via Torino propone una serata di Capodanno dedicata a musica e arte. Un’occasione per trascorrere l’ultimo giorno dell’anno in un ambiente culturale, tra esposizioni e momenti musicali. L’evento offre un'opportunità di convivialità e di scoperta, in un contesto sereno e raffinato, per salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto al nuovo.
Mercoledì 31 dicembre all'Art Mall, la galleria d'arte in Via Torino, arriva una serata di Capodanno tra musica e divertimento. Per l'occasione lo spazio si trasforma in un salotto urbano, dove il pubblico può festeggiare immerso in opere d'arte contemporanea, illuminate per l'occasione da. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
