Capodanno 2026 una serata tra musica e opere d' arte

Il 31 dicembre 2025, l’Art Mall in Via Torino propone una serata di Capodanno dedicata a musica e arte. Un’occasione per trascorrere l’ultimo giorno dell’anno in un ambiente culturale, tra esposizioni e momenti musicali. L’evento offre un'opportunità di convivialità e di scoperta, in un contesto sereno e raffinato, per salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto al nuovo.

Mercoledì 31 dicembre all'Art Mall, la galleria d'arte in Via Torino, arriva una serata di Capodanno tra musica e divertimento. Per l'occasione lo spazio si trasforma in un salotto urbano, dove il pubblico può festeggiare immerso in opere d'arte contemporanea, illuminate per l'occasione da. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Capodanno 2026, una serata tra musica e opere d'arte Leggi anche: San Giovanni Valdarno apre il 2026 tra Capodanno di Corsa e Capodanno in Musica Leggi anche: Capodanno 2026 a Formia tra musica, emozioni e spettacoli per tutti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Capodanno 2026, cosa fare a Bari: gli eventi in programma da non perdere; Concerti di Capodanno 2026: ecco la lista di eventi (gratuiti) per trascorrere la notte del 31 dicembre. Sul palco Max Pezzali, Mahmood, i Pinguini Tattici Nucleari, Elodie e molti altri; La festa della notte di Capodanno 2026 a Mirano. Tanta musica e una nuova ordinanza per garantire una festa serena; Capodanno, due notti di musica e spettacolo con i Pinguini Tattici Nucleari. 'Capodanno in Musica 2026', party di fine anno con Federica Panicucci su Canale 5: gli ospiti e la scaletta - L’ultimo giorno del 2025 verrà celebrato su Canale 5 in diretta da Bari con un concerto ricca di ospiti: ecco le anticipazioni e i cantanti della serata. libero.it

Su Canale 5, in diretta da Bari, lo show “Capodanno in musica 2026” con tanti grandi nomi della musica italiana - 20 circa su Canale 5, Capodanno in musica è il tradizionale concerto per festeggiare l’arrivo del 2026 trasmesso dal canale Mediaset. iodonna.it

Capodanno In Musica 2026 su Canale5: la scaletta dei cantanti e degli ospiti con Federica Panicucci - Il 31 dicembre, in diretta da Piazza Libertà di Bari, va in scena il Capodanno in Musica 2026 con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi alla conduzione ... fanpage.it

