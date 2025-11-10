Trovato con quasi 40 chili di droga e oltre 90mila euro in contanti | arrestato un 46enne a Milano

Un 46enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In seguito alle perquisizioni nell'auto, nel box e nell'appartamento dell'uomo sono stati rinvenuti quasi 40 chili di droga e più di 90mila euro in contanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

