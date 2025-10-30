Ladispoli giovane trovato con la droga in casa | arrestato
Ladispoli, 30 ottobre 2025 – I carabinieri della Stazione di Ladispoli, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un giovane di 20 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, insospettiti dall’atteggiamento del giovane, lo hanno controllato, estendendo successivamente la perquisizione anche all’abitazione. L’attività ha consentito di rinvenire due panetti di hashish del peso complessivo di circa 190 g, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria competente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
FIUMICINO | Incendiò un’auto a Torrimpietra: denunciato un 21enne di Ladispoli *** Il giovane è stato denunciato a piede libero e la sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria Ladispoli News ? - facebook.com Vai su Facebook
Ladispoli, giovane trovato con la droga in casa: arrestato - Ladispoli, 30 ottobre 2025 – I carabinieri della Stazione di Ladispoli, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un giovane di 20 anni, ritenuto responsabile del reato di ... Secondo ilfaroonline.it
Ladispoli: quasi due etti di droga in casa, arrestato 20enne - A Ladispoli un ventenne è stato arrestato dai Carabinieri perché trovato con circa 190 grammi di hashish e materiale per confezionare le dosi. Si legge su romadailynews.it