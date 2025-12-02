Italia con Kiev Consiglio dei Ministri proroga armi all’Ucraina

Guerra e armi al centro dell’ultimo Consiglio dei ministri, che proroga il sostegno, anche militare, a Kiev. Prosegue intanto il dibattito sulla manovra arrivata in Senato e ormai alla fase finale. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Italia con Kiev. Consiglio dei Ministri proroga armi all’Ucraina

