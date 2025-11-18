Sfratti lampo in 10 giorni | il Consiglio dei ministri ci riprova mercoledì

Ilfattoquotidiano.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriverà mercoledì in Consiglio dei ministri, secondo fonti di governo, il nuovo dl cosiddetto “ sicurezza ”, che contiene anche un pacchetto di misure volto a rendere (molto) più veloce l’esecuzione degli sfratti. Il dl sfratti sembrava destinato a un Cdm già nella prima settimana di novembre, ma è stato rinviato: non è un segreto che norme simili creino malumore in una parte di mondo cattolico che pur è vicino al centrodestra. Il pacchetto in sintesi: una nuova Autorità per l’esecuzione degli sfratti, indipendente dai tribunali, che in caso di due mesi di morosità dell’inquilino, in 10 giorni possa far eseguire lo sfratto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

