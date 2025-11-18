Sfratti lampo in 10 giorni | il Consiglio dei ministri ci riprova mercoledì

Arriverà mercoledì in Consiglio dei ministri, secondo fonti di governo, il nuovo dl cosiddetto “ sicurezza ”, che contiene anche un pacchetto di misure volto a rendere (molto) più veloce l’esecuzione degli sfratti. Il dl sfratti sembrava destinato a un Cdm già nella prima settimana di novembre, ma è stato rinviato: non è un segreto che norme simili creino malumore in una parte di mondo cattolico che pur è vicino al centrodestra. Il pacchetto in sintesi: una nuova Autorità per l’esecuzione degli sfratti, indipendente dai tribunali, che in caso di due mesi di morosità dell’inquilino, in 10 giorni possa far eseguire lo sfratto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sfratti lampo in 10 giorni: il Consiglio dei ministri ci riprova mercoledì

Scopri altri approfondimenti

Sfratti lampo ad Asti, sì di Confedilizia alla norma. La Cgil: “Va bloccata, non sono tutti furbi” dlvr.it/TPDVTY @LaStampa Vai su X

Sfratti più rapidi e senza giudice: Fratelli d’Italia propone la nuova procedura "lampo" Bastano 2 mesi di morosità e agisce la nuova autorità amministrativa AES, che rilascia il t... - facebook.com Vai su Facebook

Sfratti veloci, la procedura esecutiva scatta in 10 giorni (anche per seconde e terze case occupate) - Il disegno di legge governativo in materia di sfratti per morosità e finta locazione è pronto per approdare in ... Scrive ilmessaggero.it

Sfratti ai morosi in 10 giorni e senza il “preavviso”, stretta anche sugli abusivi: ecco cosa cambia - E presto arriverà anche in Cdm, sotto forma di decreto legge o, più probabilmente, di ddl governativo. ilgazzettino.it scrive

Il Governo ha deciso: sfratti in 10 giorni e senza preavviso - Il governo si prepara a introdurre una nuova stretta sugli sfratti e sulle locazioni irregolari, uno dei pilastri del futuro piano casa nazionale. Come scrive ilfattovesuviano.it