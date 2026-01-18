Anziani trovati morti in casa | deceduti per cause naturali

Due anziani sono stati trovati morti nel loro appartamento dopo alcuni giorni di silenzio telefonico. Le autorità hanno accertato che il decesso è avvenuto per cause naturali. La vicenda si inserisce in un quadro di episodi simili, che evidenziano l’importanza di controlli periodici e di un’attenzione costante verso le persone anziane.

Sono stati trovati morti per cause naturali i due anziani, dopo alcuni giorni in cui non rispondevano al telefono, sul pavimento del loro appartamento. Il motivo dei decessi è stato confermato dalla prima ispezione del medico legale Ornella Del Piero nella casa di via Cimoliana. Pier Luigi Deon, 92.

Marito e moglie trovati morti in casa: deceduti da giorni, l'allarme del figlio

A Lonato del Garda, nella frazione Campagna, sono stati trovati i corpi senza vita di un uomo e una donna, rispettivamente di 61 e 62 anni, entrambi cittadini stranieri. I deceduti sono stati scoperti dopo diversi giorni, su segnalazione del figlio. L’indagine è in corso per chiarire le cause del decesso e eventuali responsabilità, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle autorità competenti.

Anziani trovati morti in casa, addio in parrocchia

Domani 31 dicembre alle 10, presso la parrocchia di Uggiate, si terranno i funerali di Roberto Bianchi e Graziella Botta, rispettivamente di 78 e 77 anni, trovati senza vita nella loro abitazione il 20 dicembre. La cerimonia rappresenta un momento di commiato per i coniugi, i cui resti sono stati scoperti nella loro casa di via Stefano Borgonovo.

