Marito e moglie trovati morti in casa | deceduti da giorni l' allarme del figlio

A Lonato del Garda, nella frazione Campagna, sono stati trovati i corpi senza vita di un uomo e una donna, rispettivamente di 61 e 62 anni, entrambi cittadini stranieri. I deceduti sono stati scoperti dopo diversi giorni, su segnalazione del figlio. L’indagine è in corso per chiarire le cause del decesso e eventuali responsabilità, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle autorità competenti.

Tragedia nella frazione Campagna di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. All'interno di un'abitazione privata sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due coniugi, lui di 61 anni e lei di 62, entrambi cittadini stranieri - lui tedesco e lei austriaca, vivono in Germania

Marito e moglie trovati morti in casa: deceduti da giorni, l'allarme del figlio - A lanciare l'allarme, dalla Germania, è stato il figlio della coppia ... today.it

Dramma a Castiglione Olona: marito e moglie trovati morti in casa, l’allarme lanciato dal figlio - I corpi degli anziani coniugi scoperti nell’abitazione vicino a una scala interna. affaritaliani.it

