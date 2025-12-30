Anziani trovati morti in casa addio in parrocchia

Domani 31 dicembre alle 10, presso la parrocchia di Uggiate, si terranno i funerali di Roberto Bianchi e Graziella Botta, rispettivamente di 78 e 77 anni, trovati senza vita nella loro abitazione il 20 dicembre. La cerimonia rappresenta un momento di commiato per i coniugi, i cui resti sono stati scoperti nella loro casa di via Stefano Borgonovo.

Domani 31 dicembre, alle 10, all'interno della chiesa parrocchiale di Uggiate, si svolgeranno i funerali di Roberto Bianchi e Graziella Botta, i due coniugi di 78 e 77 anni, trovati senza vita la sera del 20 dicembre nella loro abitazione di Uggiate, in via Stefano Borgonovo 189. Gli accertamenti disposti dalla Procura di Como, hanno confermato l'ipotesi iniziale, quella di un omicidio suicidio commesso dall'uomo. Per completezza, saranno svolti altri accertamenti legati all'esame autoptico, che tuttavia non andranno a cambiare la ricostruzione della tragedia che ha colpito di due anziani, ma solo a integrarla per dare più risposte possibili.

Trovati morti in casa, l’ipotesi omicidio-suicidio: chi erano Roberto Bianchi e Graziella Botta - Si chiamavano Roberto Bianchi e Graziella Botta, i due anziani di 78 e 77 anni che sono stati trovati morti in casa dal figlio di Bianchi a Uggiate con Ronago, comune che si trova in provincia di Como ... fanpage.it

Dubbi sulla tragedia di Uggiate con Ronago (Co): gli anziani coniugi trovati senza vita in casa. Lei malata da tempo, lui suicida, ha lasciato un biglietto di scuse. Si attende l'esito dell'autopsia @TgrRai Lombardia #IoSeguoTgr x.com

Anziani trovati senza vita in casa: indagini in corso, sul corpo della donna nessun segno di violenza | https://shorturl.at/fj8Qi - facebook.com facebook

