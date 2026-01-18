Antonio, scomparso all’età di 11 anni, ha donato il suo fegato e le cornee, regalando speranza ad altre persone. La sua storia è un esempio di coraggio e generosità, testimoniando come anche una vita breve possa avere un impatto profondo. I medici ricordano con affetto il suo spirito e la sua forza, sottolineando il valore di un gesto che continua a vivere attraverso chi ne beneficia.

La storia di Antonio è quella di una vita trascorsa in salita, ma vissuta con una forza fuori dal comune. Il bimbo di 11 anni, affetto sin dalla nascita da una uropatia malformativa congenita, si è spento all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Nonostante la brevità della sua esistenza, segnata da innumerevoli ricoveri e interventi chirurgici, Antonio ha lasciato un'eredità di speranza: i suoi genitori hanno autorizzato il prelievo di fegato e cornee, trasformando il dolore più grande in un atto di estrema generosità. Per Antonio, i reparti di Nefrologia, Dialisi e Urologia non erano semplici luoghi di cura, ma la sua vera casa. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Antonio muore a 11 anni, donati fegato e cornee. L'addio dei medici: «Eravamo noi i suoi amici. Darà ad altro la magia della vita»

Muore bimbo di 11 anni, donati cornee e fegato: “Darà ad altri la ‘magia’ della vita che gli è stata negata”

Un bambino di 11 anni, affetto da una grave patologia fin dalla nascita, è deceduto all’ospedale Giovanni XXIII di Bari. Prima di lasciarci, ha deciso di donare le sue cornee e il fegato, contribuendo così a migliorare la vita di altri pazienti. Questo gesto rappresenta un atto di solidarietà e speranza, dimostrando come anche in momenti difficili si possa trovare un significato di generosità.

Bari, affetto da una grave patologia dalla nascita muore a 11 anni: donati gli organi | I medici: "Siamo stati i suoi amici"

A Bari, un bambino di 11 anni, affetto da una grave patologia dalla nascita, è deceduto dopo anni di ricovero presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Prima di lasciare questa vita, ha scelto di donare gli organi, offrendo un aiuto a chi ne aveva bisogno. I medici hanno commentato con rispetto, sottolineando il ruolo di accompagnatori e amici durante il suo percorso.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Oggi, #17gennaio 2021, muore Antonio Ventura, custode della Daunia segreta che amava sposare all'Irpinia e alla Lucania. #AccaddeOggi . - facebook.com facebook

Oggi, #17gennaio 2021, muore Antonio Ventura, custode della Daunia segreta che amava sposare all'Irpinia e alla Lucania. #AccaddeOggi . x.com